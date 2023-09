Bár voltak szóróanyagok is, nem ezeken volt a hangsúly, hanem a játékos bemutatókon. Lehetett autót, motort szerelni, hajat vágatni, tetőt szögelni, vegyészkedni, újraélesztést tanulni vagy éppen virágot ültetni. De hoztak Lego robotokat, VR-szemüveget is a rendezvényre, berendeztek egy retrosarkot régi tévével, telefonnal és azt is kipróbálhatta bárki, hogy nézne ki üzletemberként vagy üzletasszonyként.

Családi napot szerettünk volna létrehozni, hogy a döntés valóban közös tudjon lenni, szülők és gyerekek egyaránt első kézből kaphassanak információkat. Ennek megfelelően gondoltunk a legkisebbekre is: hogy ők is el tudják foglalni magukat, nekik ugrálóvárat hoztunk, illetve több standon nekik való játékokkal is készültünk

– mesélt a rendezvényről Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója. Hozzátette: a fesztiválra kitelepült néhány, a duális oktatásban partner cég is, így az érdeklődők azt is láthatják, végzés után hol tudnak elhelyezkedni.