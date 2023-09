Lassan megint itt a fűtési szezon, ami azt jelenti, hogy az eddigieknél is komolyabb veszélyt jelentenek a nem megfelelően karbantartott ké­mények. A szabályozásról és arról, hogy miért is fontos, sőt kötelező ellenőriztetni a kéményeket, Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője és Málik János, az igazgatóság kéményseprő csoportjának vezetője beszélt.

Molnár Krisztina lapunknak elmondta, hogy a fűtési szezonban egyébként is több a lakástűz, és a tapasztalataik szerint, ahol nincsenek rendszeresen karbantartva a kémények, előbb-utóbb megjelennek a tűz­­oltók. A szóvivő hozzátette, hogy ezt szeretnék elkerülni, és ezért kérik mindenkitől, hogy figyeljen a kéményekre, mert ha nincsenek rendben, tragédiát is okozhatnak, és arra is felhívta a figyelmet, hogy egy füstérzékelő is életet menthet, ahogy erre már több példa is volt.

Málik János pedig arról beszélt, hogy a fűtési szezon elején sok olyan kéménnyel találkoznak, amit már jó ideje nem tisztítottak meg. Ha pedig egy ilyenbe begyújtanak, könnyen baj történhet. A szakember szerint éppen ezért azoknak, akik vegyes tüzeléssel, vagyis például szénnel vagy fával fűtenek, évente ellenőriztetniük kell a kéményeket, hogy ne történhessen katasztrófa. A csoportvezető azt is elmondta, elképzelhető, hogy csupán egy kis munkával, például a kémény újrafugázásával is meg lehet előzni a bajt, ezt pedig a kéményseprő részletesen el is mondja a tulajdonosnak.

A kéményseprés egyébként jelenleg csak a társasházaknál kötelező. Ahol gázzal fűtenek, ott kétévente, ahol szilárd tü­­zelővel, ott évente jelenik meg a kéményseprő. Kertes házaknál ez nem automatikus, ott kérni kell a seprést, ami mindenkinek ingyenes.

Málik János azt is elmondta, hogy a jogszabály szerint most már nem lehet átadni úgy új építésű ingatlant, hogy ne legyen benne szén-monoxid-­érzékelő. Hangsúlyozta, a jogalkotó célja ezzel az előírással egyértelműen az emberi élet védelme volt.