Sós Imre 1934. január 27-én született. Tősgyökeres hódmezővásárhelyi volt.

– A Bethlenben nyolcosztályos gimnáziumba jártam. Úgy alakult, hogy tízévesen Vásárhely legendás testnevelő tanára, az 1881-es születésű Banga Sámuel lett az osztályfőnököm. Ő volt az első edző Vásárhelyen. Persze, hogy a sport felé is terelt bennünket. Vívtunk és tornáztunk. A nyugdíjazása után egy fiatal, újonnan végzett testnevelőt kaptunk, aki szintén beírta magát a város sporttörténetébe, Balogh Imsit. Tornában és atlétikában is nagyon jó voltam. Egyértelmű lett volna a sport felé az utam, ha nem szerettem volna annyira a matematikát és a fizikát. Tornyai Sándor volt a tanárom. Amikor jött a pályaválasztás, Tornyai tanár úr a műszaki egyetemet, Balogh Imsi tanár úr a testnevelésit javasolta. Végül a műszaki egyetemet választottam. 1952-ben Budapestre kerültem. Ott éltem meg az 1956-os forradalom időszakát is – nyilatkozta lapunknak akkor, amikor az Aranyembörök közé választottuk.

Sós Imre is részt vett a forradalomban, ennek emlékére Sztálin mellkasának egy darabkáját sokáig őrizte, a szintén a forradalom alatt szerzett magyar zászló pedig az otthona udvarát díszítette még 2021-es találkozásunkkor is.

Sós Imrét 1976-ban kérték fel, hogy főállásban legyen edző. 1985-ig töltötte be ezt a posztot a HVSE-nél, közben 1982-ben a Testnevelési Főiskolán szakedzői diplomát is szerzett. 1986 és 2010 között társadalmi edző volt a HÓDIÁK-nál. 1961-től versenybíróként is tevékenykedett. 1968-tól 1989-ig a Hódmezővásárhelyi Atlétika Szövetség elnöke volt, 1970-1995 között a Csongrád Megyei Atlétika Szövetség elnökségi tagja, 1993-2005 között pedig a Hódmezővásárhely Városi Diáksport Szövetség elnökségi tagja volt.

A 602-es iskola igazgatói posztját 1985-től nyugdíjazásáig, 1995-ig töltötte be. Sós Imre 2010-ig dolgozott edzőként, de az eredményeket továbbra is figyelte. 50 év minden vásárhelyi atlétikai eredményét gyűjtötte össze. Ez idő alatt Vásárhelynek több mint 50 országos bajnoka volt, több mint 180 érmese, a döntősök száma pedig meghaladta az 500-at. Húszan a válogatottba is bekerültek.

A vásárhelyi atlétika lelke és motorja most megpihent. Nyugodjon békében!

A Sós Imrével készült 2021-es interjúnkat itt olvashatják el: https://www.delmagyar.hu/helyi-kozelet/2021/03/sos-imre-fel-evszazadon-at-volt-a-vasarhelyi-atletika-lelke-es-motorja