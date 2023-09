Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere nemrég az Időben című műsorban beszélt arról, hogy a városháza felújítása csúszik, valószínűleg év végére készül el, mert menet közben kiderült, hogy az eredetileg tervezett 10 százalék helyett több mint 60 százalék felületen kell kicserélni a vakolatot. A pluszköltséget a kivitelező, Kendi Imre, a polgármester városstratégiai tanácsadójának cége vállalta magára.

Mivel a 10 és a több mint 60 százalék között hatalmas a szakadék, ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy a munka közbeszereztetése előtt milyen felméréseket végeztek az elvégzendő munkálatokkal kapcsolatban. Ha egyáltalán volt ilyen előzetes felmérés, azt kik végezték, az önkormányzat dolgozói, vagy külsős cég? Ha nem történt ilyen felmérés, akkor hogyan állapították meg a 10 százalékos vakolatcsere mértékét? Lesz-e ezért a nagyarányú tévedésért felelősségre vonás? Hány millió forint pluszköltséget kell „lenyelnie” a 257 millió forintért vállalt munkán felül Kendi Imrének? Ezeket a kérdéseket még hétfőn délben küldtük el az önkormányzathoz, azonban választ azóta sem kaptunk.

A városháza díszvilágításának fejlesztésére augusztus 14-én jelent meg a közbeszerzés, a meglévő lámpatestek felújítására és 66 új LED-es lámpatest felszerelésére, a villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelésére, a meglévő kandeláberek átalakítására és új kandeláberek elhelyezésére. Lapunk augusztus 26-án hívta fel a figyelmet, hogy a közbeszerzési felhívásból nem tűnik ki, hogy színes világítást vár az önkormányzat és reményünket fejeztük ki, hogy a pályázók olvasnak újságot és abból ezt az információt is megtudják. Az önkormányzat a közbeszerzési eljárást megindító felhívást augusztus 27-én visszavonta. Márki-Zay Péter polgármester a szeptember 3-i MZP – Őszinténben jelentette be, hogy a műszaki leírást kiegészítve azon a héten írták ki másodjára a pályázatot, ami egyelőre nem szerepel a város honlapján is közzétett közbeszerzések között, csak a régi pályázat és a visszavonás.