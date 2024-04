Élénk a forgalom a bevezető főútjainkon. Az Algyői úton, a Sándorfalvi úton, a Dorozsmai úton és a Szőregi úton befelé tartanak többen, míg a Szabadkai úton és a Bajai úton kifelé-befelé erős a forgalom. A körutakon és a sugárutakon is minden sáv kezd meg telni. A lámpáknál alakulnak a sorok. A Bertalan híd Szeged felé már lépésben járható, de a Belvárosi híd is tele van. Torlódás van a Nagy Jenő utcában, a Hősök kapujánál, a Szilléri sugárúton és a lámpás körforgalomnál. A Bakay Nándor utcában is lépésben lehet a lakópark környékén haladni. Tele van a rakpart is a klinikák felé. Folynak a munkálatok a Fő fasoron, a Csanádi utcában, a Vedres utcában, a Victor Hugó utcában, a Széchenyi téren, a Török utcában és a Felső Tisza-Parton. Sok a kétkerekű jármű is az utakon és a városon kívül több helyen is mérik a sebességet.