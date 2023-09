Szegvári Ernőné 17 éven át volt Kiszombor polgármestere, de már előtte is dolgozott a hivatalban 13 éven át. Sőt, ha azt is beleszámítjuk, az intézményeknél mennyi időt töltött munkával, 42 év a végeredmény. Nevéhez köthető a falu szinte teljes megújulása – a tornyos kastélyon kívül már nemigen van olyan műemlék, középület, amit rendbe kellene hozni. Azt mondja persze, ezzel elődje munkáját folytatta. – A legbüszkébb a fejlesztések közül a Rónay kúria helyreállítására vagyok – mondta a Délmagyarországnak.

Az elismerés megmelengette a szívét, jól esett neki, hogy gondoltak rá. – A legnagyobb siker az, hogy a község a korábbinál rendezettebb lett, megtartó képessége pedig erősebb. Ha szabad valamit tanácsolnom, mindenkinek azt javaslom, hogy alakítson ki kisebb-nagyobb közösségeket, vagy csatlakozzon valamelyik már meglévőhöz. Az emberi kapcsolatok a legfontosabbak – hívta fel a figyelmet.

Marosvári Attila történésznek ez a második kitüntetése – Kiszomborért plakettet már kapott Szegvári Ernőnétől. A díszpolgári címről azt mondta, nagyon jó érzés volt átvenni. A kitüntetést azért kapta, mert Kiszombor múltjáról több kötetet írt. Hogy erre mi indította? – Az, hogy bár már Makón élek, a szívem mélyén ma is kiszombori vagyok. Itt nevelkedtem, a szüleim itt voltak pedagógusok. Ők generációkat neveltek, és én is tőlük tanultam meg, hogy milyen értékei vannak ennek a falunak – mondta.

Az, hogy Kiszombor ilyen gazdag épített örökségben, annak köszönhető, hogy az 1849-es szerb pusztítás után a Rónayiak újjáépítették. Ennek történetét nagyrészt már megírta, most Csanád vármegyével, a román megszállással foglalkozik. Zomborra a temetőbe jár a szüleihez, illetve ha felkérik, szívesen tart előadást, idegenvezetést a falu értékeiről. – Ezekkel a kincsekkel jobban is lehetne sáfárkodni – mondta. – A makói idegenforgalomhoz hozzá lehetne csatolni például Földeákot vagy Mezőhegyest, de Kiszombort is. Egy fél napos programot meg lehet tölteni az itteni élményekkel – hívta fel a figyelmet.

A díszpolgári cím Kiszomboron díszoklevéllel és emléktárggyal jár. Ezeket Szirbik Imre polgármester adta át a kitüntetetteknek a falunapi programsorozat nagyszínpadán.