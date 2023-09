A 108 férőhelyes, 1981-ben átadott Gyík utcai intézményben a homlokzat és a lábazat hőszigetelést kapott, és a tető hő- és vízszigetelését is kialakították. Napelemes rendszert is telepítettek és nyílászárókat is cseréltek, kivéve a konyhánál. Kialakítottak egy akadálymentes vizesblokkot, új elektromos hálózatot építettek ki, és összesen 155 lámpatestek cseréltek korszerű LED-es világításra. Ezen felül többek között a fűtési rendszert is korszerűsítették, ennek keretében 73 radiátort cseréltek le.