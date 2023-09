Nincs már forróság, de még kellemes az idő, így ősszel is érdemes bicikli túrázni a Tisza gáton vagy másfelé a városban. A Csemegi Károly Könyvtárban továbbra is várják a kerékpár kölcsönzőket, a flottájuk készen áll. 2000 forintért lehet biciklit kölcsönözni egy napra. Több napos, illetve 10 fős csoportok felett pedig kedvezményt is tudnak biztosítani.