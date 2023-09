A várpalotai Thury-várban megrendezett 4. Nemzetközi Kert Kiállításon mutatkozott be a napokban a makói Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola. Standjukon nem csupán az intézményben folyó oktató-nevelő munkát népszerűsítették, hanem kiállították az iskola tankertjében megtermelt javakat is. Mint korábban megírtuk, a mintagazdaságban készítenek zöldség- és gyümölcsaszalványokat, ivóleveket, lekvárokat, és krémeket, a megtermelt búzát pedig learatják, lisztet őrölnek belőle és kenyeret is sütnek. A bemutatón a saját zöldségekből, gyümölcsökből készített termékeket meg is lehetett kóstolni.