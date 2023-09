Pintér Gábor kitért arra is, hogy országosan, a koraszülött mentésben részt vevő szervezetekkel próbálnak kidolgozni egy olyan rendszert, ami által hasznosítani tudják az elmúlt másfél évben lecserélt autókat. Hozzátette, a legjobb állapotban lévő mentőautókból tartalék autók lesznek. Beszámolójából kiderült az is, hogy a legidősebb szegedi autót, ami 11 éves múlt, idén kivonják a forgalomból. Miután már nem használható mentőautóként, így értékesítik azt.

Az új autóra még 5-6 évvel ezelőtt, Pintér Sándor gyermekgyógyász professzor elnöksége alatt kezdtek adományokat gyűjteni, az álom pedig most válhatott valóra, azonban sajnos ezt a hazai koraszülöttmentés kiemelkedő alakja már csak fentről figyelhette meg, miután tavaly december 12-én elhunyt. Fia, Pintér Gábor közölte, sokaknak köszönhetik azt, hogy új autóval gazdagodtak, többek közt a Pro Filii Alapítványnak, a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak, az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesületnek, a Szeged Első Lions Clubnak, Givaudan Hungary Kft.-nek, valamint a Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft.-nek.

Kiemelte, hálával tartoznak az önzetlen önkénteseiknek is, akik télen-nyáron, hidegben-melegben kint, az autó mellett tevékenykedtek és adományokat gyűjtöttek az alapítványnak a vármegyei eseményeken. Ugyanis az autó mellett kihelyezett gyűjtődobozokba bedobott összegeket is mentőautóra fordították, de így volt ez az üzletekben kihelyezett dobozokba bedobott pénzekkel is.

Hangsúlyozta, mindez pozitív érzületet ad számukra, persze a legjobb érzést a megmentett gyermekek jelentik számukra, például az a koraszülött, akit múlt héten segítettek világra 800 grammosan.

A keddi eseményen ott volt Kószó Péter is, aki 1992-ben megalapította Pintér Sándorral, valamint Bálint Péterrel közösen az alapítványt. Arra kérte a jelenlévőket, hogy kegyelettel emlékezzenek a két elhunyt alapítótársára, hiszen ők már nem ünnepelhetnek. Megjegyezte, öröm számára, hogy Gábor viszi tovább az elnökséget, szívvel-lélekkel folytatva azt a hagyományt, amit tudásban és szívben is örökölt az édesapjától.