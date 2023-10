Mint lapunk arról néhány napja beszámolt, a használati szerződés 20. pontjával ellentétben a hódmezővásárhelyi képviselők sem írásban, sem szóban nem kaptak éves tájékoztatást augusztus 31-ig a Kalyi Jag Egyesülettől a 15+5 évre ingyenes használatba kapott Nyár utca 56. szám alatti iskolaépülettel kapcsolatban. Nem kezdték meg a tanítást sem az épületben.

Közgyűlés előtt tudták csak meghallgatni

Varga Gusztáv, a Kalyi Jag Egyesület elnöke a szerdai rendkívüli közgyűlés előtt váratlanul jelent meg Hódmezővásárhelyen, de a közgyűlés nem vehette napirendre az iskola ügyét, mert nem készült ehhez kapcsolódóan előterjesztés.

Mivel ez rendkívüli közgyűlés, nem tudunk neki szót adni. Amit szeretne, közgyűlés előtt mondhatja el, arra való tekintettel, hogy ha már Budapestről leutazott hozzánk ezért, akkor így van lehetőségünk meghallgatni őt

– mondta Márki-Zay Péter polgármester az ülés megkezdése előtt a képviselőknek.

Nem kapták meg az engedélyeket

– Köszönöm, hogy 15+5 évre ingyenes használatra megkaptuk az épületet

– mondta a hozzászólása elején Varga Gusztáv egyesületi elnök, majd arról beszélt, hogy az ígéretükkel ellentétben miért is nem kezdték el a tanítást szeptemberben. Erről egyébként elsőként lapunk, a Délmagyarország számolt be, majd a szeptemberi közgyűlésen Galambos Kornélné, a Fidesz és a Szeretem Vásárhelyt Egyesület önkormányzati képviselője is rákérdezett a városvezetésnél.

Varga Gusztáv a rendkívüli ülés előtt első körben arra hivatkozott, hogy nem kapták meg a szükséges engedélyeket. A katasztrófavédelem és az ÁNTSZ is akkor volt kint az ellenőrzésen, amikor az építési munkálatok zajlottak.

– Abban a stádiumban látták az épületet, amikor dolgoztak a munkások, még romos állapotban volt, nem volt oktatási célra használható. Ezzel az indokkal egyet is értettünk

– mondta Varga Gusztáv. Kiemelte, azzal nem értettek egyet, hogy az illetékes kormányhivatal „az építkezés alatt küldte meg a papírokat a szakhatóságoknak, hogy nézzék meg az ingatlant”.

Még sok munka van hátra, sok pénz kell

Varga Gusztáv később arról is beszélt, hogy jelenleg az iskola felújítási munkálatai 70 százalékban készültek el, a befejezéshez 30 millió forintra lenne szükségük, aminek 60 százalékát a várostól szeretnék támogatásként megkapni. Kért egy olyan „helyet” is, ahol, amíg a felújítással elkészülnek, addig felzárkóztatást végezhetnének.

Márki-Zay Péter polgármester bejelentette, a közgyűlés egy későbbi időpontban napirendre veszi a kéréseket.