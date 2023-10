A pályázható díjakra több mint 20 millió forintot fordítanak Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója kezdeményezésére három - általános iskola alsó tagozat, felső tagozat, valamint középiskola - kategóriában. Az idén az OTP Fáy Alapítvány pályázatára mintegy 300 pályamű érkezett az oktatás legkülönfélébb területeiről - közölte az alapítvány.



A díjátadó gálán Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte, a díj egyik legfontosabb célja inspirációt adni az oktatásban résztvevőknek, diákoknak, tanároknak. A változó világban arra van szükség, hogy a ma élő és a következő generáció is megfelelő készségek birtokában legyen, a kihívásokat kezelni tudja. A díjra beérkezett pályázatok magas száma is mutatja, hogy a kreativitás él, vannak hozzá kitűnő pedagógusok, ambiciózus diákok - mondta.

A miniszter szerint érdemes követni azokat a kitaposott ösvényeket is, amelyeken Magyarország eddig is járt, hiszen az elmúlt hetekben két olyan Nobel-díjasnak lehetett örülni, akik a magyar oktatási rendszerből kerültek ki.



Varga Mihály szólt arról is, hogy a magyar kormány néhány évvel ezelőtt meghirdette a pénzügyi tudatosság stratégiáját, és ennek megvalósításában az OTP Fáy Alapítványát is partnernek tekintik.



Csányi Sándor, a díj fővédnöke hangsúlyozta, a bank élen jár az innovációban, sok újdonságot vezettek be. Hozzátette, az oktatás az egészségügy mellett a legfontosabb közszolgáltatás. A díjat jövőre is meghirdetik, hogy inspirálják és elismerjék az oktatásban az innovációt, az új ötleteket.

Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke kiemelte, az oktatásnak fontos szerepe van a pénzügyi ismeretek, a pénzügyi tudatosság terjesztésében.



A pályázat fődíját a középiskola kategóriában arany fokozat elismerésben részesült Redmenta Edutech mesterséges intelligencia tartalomgenerátor alkalmazása kapta, amely változatos, személyre szabott anyagok létrehozását teszi lehetővé az aktív tanulástól kezdve egészen a számonkérések értékeléséig.

Az alsó tagozat kategóriában arany fokozatot kapott Csányi Csilla Zita, logopédus beszéd- és nyelvfejlődési zavarokkal küzdő gyermekek rehabilitációját segítő, hang-és ritmusasszisztált komplex nyelvi terápiás módszere, ezüst fokozatot a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének és az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport online oktatási programja, bronz fokozatot a Can Architects Studio Bazalt Iskola koncepciója.



A felső tagozatos kategória díjazottjai: a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban rajzot tanító Mészáros Zsuzsanna élményközpontú oktatáson alapuló Dobj egy műalkotást! programja, Csóti Melinda és tanítványa, Kovács István által kifejlesztett, a Google Playből letölthető matematikai oktatóprogramja, a MateKIT, valamint a Makerspace Központi Digitális Alkotóműhely Maker's Red Box alkotópedagógiai taneszközcsaládja.



A középiskola kategória díjazottjai a fődíjason kívül: a budapesti Herman Ottó Intézet és a Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató Kft. csapata által az agrárszakképzés számára kifejlesztett 2D és 3D holografikus kiterjesztett valóság tartalmakkal kiegészített hibrid tanulási anyag, valamint a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola matematika-fizika szakos tanára, Zsigó Zsolt Miklós programja, amely fizika kísérletek és eszközök fejlesztését teszi elérhetővé a diákok részvételével, kis költséggel.



Az elismerést elnyerők pénzdíjban is részesülnek, emellett szabadalmi, jogi, pénzügyi-befektetési és PR kommunikációs támogatást is kapnak.



Az OTP Fáy Alapítvány célja a fiatalok jövőtudatos gondolkodásának, ezen belül kiemelten a pénzügyi kompetenciáiknak a fejlesztése. Évente 30 000 diák vesz részt ingyenes szemléletformáló képzésein, amelyek saját gyakorlatorientált módszertanra épülnek, és mind jelenléti tréningek formájában, mind digitális formában elérhetőek.



Az alapítvány két korszerű, high-tech eszközökkel felszerelt oktatási és innovációs központot is üzemeltet Budapesten, illetve Nyíregyházán. Edukációs programjai, termékei számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültek - közölte az alapítvány.