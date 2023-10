A májusi adatokhoz képest átlagosan naponta csaknem négyszázzal több utazásra használják munkanapokon a vasútvillamost a mostani utasszámlálási adatok szerint. A pénteki és szombati járatokon pedig több mint kétszer annyian utaztak, mint a legutóbb vizsgált időszakban – közölte pénteken a MÁV-START.

A vasúttársaság szerint ez azt mutatja, hogy töretlen a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tramtrain népszerűsége.

Hozzátették, hogy a legtöbben továbbra is munkanapokon, a reggeli és délutáni időszakokban, munkába vagy iskolába eljutáshoz, illetve hazautazásra választják a vasútvillamost. A vármegye- és országbérlet bevezetésének pozitív hatása egyértelmű a térségben is. Az eredmények megmutatják, hogy jelentősen a bérletek bevezetése óta többen veszik igénybe a tramtrain járatokat a Szeged és Hódmezővásárhely közötti közlekedésben is. A vasútvillamosra a MÁV applikáción túl, a megállóhelyi és a fedélzeti jegykiadó automatákon, illetve a MÁV-START pénztárakon kívül, a hódmezővásárhelyi és a szegedi autóbusz pályaudvarokon és Szegeden, a Széchenyi téren lévő partneri pénztárnál is lehet jegyeket és bérleteket vásárolni. A tapasztalatok szerint az utasok azonban továbbra is fedélzeti automatákat részesítik előnyben. Vagyis – akinek nincs bérlete – bankkártyával váltja meg a járművön a menetjegyet.