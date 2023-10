A szentesi SBO betegforgalma és személyzeti létszáma lényegesen kisebb, mint a szegedié. A páciensek azonban hozzánk is kétféleképpen kerülhetnek be: ahogyan Pető Zoltán is említette, egyrészt úgy, ha Országos Mentőszolgálat központja riasztja a szentesi mentőállomás munkatársait, de néha még a csongrádi, a kunszentmártoni, a szarvasi, a martfűi vagy hódmezővásárhelyi mentők is hozzánk jönnek. A másik, hogy besétálnak a saját lábukon. Ellátásuk itt sem érkezési sorrendben történik, hanem panaszuk súlyosságával összhangban, a betegfelvétel és a triázs után. Emellett az osztályon párhuzamosan ellátjuk a Traumatológiai Ambulanciára érkezőket is. Az ambulanciára is ugyanígy érkezhetnek a betegek, a súlyos sérültekről a mentőszolgálat munkatársai már az idefelé vezető úton értesítik a Traumatológiát és az SBO-t – sajnos az első percekben nem mindig egyértelmű, hogy az adott pácienst az osztályon vagy az ambulancián kell ellátni