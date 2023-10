A járványhelyzet megszűnésével már nem olyan fontos a koronavírus miatt intenzív osztályon fekvő betegek és a fertőzés miatt elhunyt személyek számának regisztrálása. Jelenleg az influenzához hasonló felső légúti megbetegedések közé sorolják, így a háziorvosoknak hetente csupán azt kell jelenteniük, hogy hányan kapták el a körzetükben az influenzát, az RSV-t vagy a koronavírust egy hét alatt

– közölte Szlávik János infektológus.

Ugyanakkor megjegyezte, az elmúlt hetekben elkezdett szaporodni a koronavírus-fertőzöttek száma hazánkban, és nemcsak a kisebb közösségekben, körzetekben, iskolákban tapasztalják ezt, hanem a kórházakban is. Hozzátette, az új variánsok messze nem olyan veszélyesek a statisztika szerint, mint a korábbiak, így sokaknál csak láz, fejfájás, torokfájás, izomfájdalom és gyengeség jelentkezik tünetként. Viszont azt fontos tudni, hogy az immunrendszer-károsodottakra, a vesepótló kezelésben részesülőkre és a hematológiai betegekre ugyanúgy veszélyes a vírus most is.

Az újabb variánsok enyhébb megbetegedést okoznak és kevésbé jellemző esetükben a post-Covid, de sokkal gyorsabban terjednek. Azok, akiknek pozitív lett a koronavírus-tesztjük, továbbra is maradjanak otthon 5 napig, valamint óvakodjanak a rizikócsoportba tartozókkal való találkozástól. Lázcsillapítóval, immunerősítőkkel, C- és D-vitaminnal enyhíthetők a panaszok, viszont ha súlyosbodnának, akkor mindenképp orvoshoz kell fordulni

– szögezte le.

Az online beszélgetésen jelen volt Kulcsár Andrea klinikai védőoltási szaktanácsadó is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy már elérhető a szezonális influenza elleni védőoltás, ami mindenki számára javasolt. Főként a várandósoknak, az időseknek, az immunsérülteknek és a krónikus betegeknek érdemes kérniük, valamint az ők családtagjainak.

Beszélt arról is, hogy nem tudni, mikor érkezik vagy érkezik-e egyáltalán hazánkba a legújabb összetételű, koronavírus elleni védőoltásból, így azok, akik emlékeztető oltást szeretnének, a már alkalmazott oltóanyagból kapnak. Hangsúlyozta, az időseknek, az immunsérülteknek és a csontvelő transzplantáltaknak mindenképp érdemes kérniük az emlékeztető vakcinát.