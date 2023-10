A csaknem száz nőből álló csoport, középkorúaktól az idősebbekig, a Kossuth téren gyülekezett hétfőn délután az emlőrák világnapja alkalmából, majd az Együtt könnyebb felirat mögött megkezdték figyelemfelhívó sétájukat a Kurca irányába, hogy az Eszperantó hídon átkelve a kőhídon forduljanak vissza. Aki úgy gondolta, a forgalmi híd korlátjára felkötözhette léggömbjeit, azokra emlékeztetve, akik már nem lehetnek közöttünk. A választott jelszó nem véletlen: Pölös Katalin haladt az élen, aki 37 éve maga is érintett volt, majd meggyógyulva, id. Kispál Mihály főorvos javaslatára alapított klubot a sorstársak számára. Az egykori kezelőorvos fia ma a klub vezetője.

Aki ide eljött, vagy a média tudósításából értesül, közülük ha csak néhány hölgy komolyan veszi, amiről itt szó van, akkor már biztosan sokat tettünk annak érdekében, hogy időben felismerjünk egy rosszindulatú daganatot

– hangsúlyozta Kispál Mihály onkológus főorvos, aki szintén a menetben haladt.

Ha összehasonlítjuk magunkat azokkal az országokkal, például az északi országokkal, ahol a szűrést már évtizedekkel ezelőtt bevezették, ott a behívottak 90 százaléka megjelenik, míg nálunk 40–45 százalék volt néhány évvel ezelőtt, most már – épp az ilyen programok hatására – lassú emelkedés tapasztalható, de még nem értük el a 60 százalékot sem

– hangsúlyozta.

Fotó: Darók József

Szentesen is van mit behozni ezen a téren, mondta a főorvos, a behívottak mintegy fele szokott megjelenni. Most éppen változás állt be a helyi szakvizsgálatban.

Az úgynevezett emlőbizottság vizsgálta meg a hölgyeket hétfő délutánonként, ez most megszűnt, de abban maradtunk, akinek valamilyen emlőproblémája van, az onkológiai szakrendelésen jelentkezzen. Nincs időkorláthoz kötve, de azt tudni kell, nagy a betegforgalom, úgyhogy ha betartanánk azt a hétfő délutáni 2 órát, az nem ártana, de tényleg bármikor megvizsgáljuk, és ha szükséges mammográfia, vagy más speciális vizsgálat, azt ott ki tudjuk kérni

– magyarázta Kispál Mihály.

Fotó: Darók József

Az egészségfejlesztési iroda október 18-án szervez mammográfiás szűrőnapot, melyre várják a 45–60 év közötti hölgyeket, de a hídséta alkalmával protéziseken szakemberek megmutatták, hogyan kell helyesen elvégezni az önvizsgálatot.