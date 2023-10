Magyarországon minden 10. gyermek koraszülöttként jön a világra. A Koraszülöttekért Országos Egyesületnek köszönhetően Magyarországon is november 17-én tartják a koraszülöttek világnapját. A tavalyi jubileumi, 10-ik év után ismét nagy dobásra készülnek: elindították a „Lila nap” című országos kampányukat, amelyhez cégek, intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek is könnyen csatlakozhatnak. Ehhez nem kell mást tenniük, mint hogy egy napra, november 17-én, a koraszülöttek világnapján a rendelkezésükre álló online vagy offline felületeken lila színre váltanak. A cél, hogy aznap lila színbe boruljon az ország: ezzel is azt szeretné érzékeltetni a Koraszülöttekért Országos Egyesület, hogy a koraszülöttség és a koraszülött gyerekek gondozása a létezés minden aspektusának más színezetet ad az érintett családok és az egészségügyi dolgozók számára az év 365 napjában. A lila szín használatával a cégek és magánszemélyek kifejezhetik együttérzésüket, támogatásukat a koraszülöttekért és családjaikért. November 17-éig várják intézmények, országos és helyi szervezetek, cégek jelentkezését, akik csatlakozni szeretnének a világnaphoz kapcsolódó kampányhoz, ők a [email protected] e-mail címen keresztül vehetik fel a kapcsolatot az egyesülettel.