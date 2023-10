Galamb József munkássága, valamint a Teknyőkaparó emlékezete is bekerült a napokban a makói települési értétárból a vármegyeibe – tájékoztatta a Délmagyarországot Szik­­szai Zsuzsanna, a makói Települési Értéktár Bizottság elnöke. A bizottság 2014-es megalakulása óta feladatának tekinti a város értékeinek felkutatását, listázását és minél szélesebb körben való bemutatását. Tavaly könyvet adtak ki, honlapot indítottak, valamint vándorkiállításokat is szerveztek. Az említett két helyi érték felvételét 2023 februárjában javasolták a vármegyei bizottságnak.



A kettő közül az átlagember számára alighanem a Galamb-életmű az ismertebb. Galamb József 1881. február 3-án született Makón. Elemi iskoláit és a polgári első három osztályát szülővárosában végezte, és 1901-ben Budapesten, a Magyar Királyi Állami Felső Ipariskolában fejezte be tanulmányait. 1905. december 11-én belépett a detroiti Ford céghez. A T-modell tervezésében döntő szerepe volt. Az autót 1908-tól 1927-ig gyártották, több mint 15 millió darab készült belőle.



Ami a Teknyőkaparót illeti, H. Kovács Mihály adatközlő sze­­rint Makó szülötte volt. A vármegye szájhagyományának jellegzetes, másutt nem ismert alakjához hasonló, jóstehetség­gel fölruházott népi hőst a ma­­gyar néprajzi szakirodalom nem ismer. Valóságos személy volt, neve azonban nem maradt fönn, csak a foglalkozása alapján emlegették.