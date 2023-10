Egykor egy nemzet, egy ország tagjai kiálltak azért, amiben hittek. Ez az 1956. október 23-i események üzenete. Az emlékezet pedig gyermekeinkben él tovább

– mondta lapunknak Borsiné Hernádi Márta, a vásárhelyi Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola pedagógusa intézményük október 20-án, pénteken kora reggel tartott megemlékező műsora előtt. Az esemény egyik szervezőjeként hangsúlyozta azt is: a prózai szövegek és zeneszámok kiválasztásakor törekedtek arra, hogy a legkisebbeket és a felső tagozatosokat egyaránt meg tudják szólítani. A klasszikus zeneművek mellett éppen ezért kortárs zeneszerzők dalaiból is válogattak. Így igazán hiteles tud lenni számukra a megemlékezés üzenete.

Juhászné Wolf Edit iskolaigazgató arra kérte a gyerekeket, hogy az ünnepi hosszú hétvégét töltsék el az iskola után is magasztos lélekkel, odafigyelve a városi megemlékezésekre és és október 23-án, otthon gyújtsanak mécsest a hősök emlékére. Akik – hangzott el már a gyerekek műsorában –, ha csak néhány napra is, de ki tudták vívni szabadságukat. Sokak életüket áldozták, többen börtönben szenvedtek. Majd felidézték azokat a történeti tényeket, amelyek a fordulóponthoz vezettek. Egészen 1945 áprilisában véget ért második világháborútól, a felszabadulástól, nem sejtették, hogy a borús időszaknak még nincs vége. Egy ország romokban hevert. A nép óriási erővel látott hozzá az újjáépítéshez, nem sejtve, hogy bennünket védő, az országba véglegesen beköltöző szovjet hadsereggel együtt beköltözik az emberekbe a rettegés is. Emberek tízezreit vitték a Szovjetunióba dolgozni, ahonnan sokan soha nem tértek vissza. Cenzúrázták az újságokat, könyveket, tiltották külföldi utazást, kevés volt az élelmiszer, tombolt az igazságtalanság, és börtön vár mindenkire, aki mást gondolt és tett, mint amit a hatalom elvárt. A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt a terror elleni forradalom és szabadságharc. Az események a diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, majd néhány héttel később azzal ért véget, hogy a hatalom felmorzsolta a fegyveres felkelők ellenállását.