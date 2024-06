A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesületének két sportolója, Hegedűs László és Kovács Katalin a közelmúltban újabb bajnoki címet nyert bocsában, mindketten Antal Andor edző tanítványai. A kecskeméti diadal dacára nem maradéktalanul boldogok, ugyanis az 57 éves Hegedűs László – 2009-től számítva csak háromszor kapott ki, több mint 10 bajnoki aranyat szerzett, közben 2019-től a Covid, majd a közelmúltban makacs vállsérülés akadályozta –, még az esélyét sem kapta meg annak, hogy kiharcolhassa a párizsi paralimpián való szereplést. Említsük meg, nemzetközi versenyeken, például világkupán is kiválóan szerepelt korábban.

– Nem lázadni akarok vagy vádaskodni, mert sokat segítette a munkámat, a felkészülésemet az országos szövetség, csak Andorral együtt értetlenül fogadtuk, hogy a válogatott tagjaként nem delegáltak vegyes párosban a kvalifikációs versenyre. Partvonalra tettek... A pécsi lánnyal ezúttal egy klubtársa indult, sajnos rosszul szerepeltek, nem lesznek ott Párizsban – mondta Laci. Itt jegyezzük meg, amikor Szabó Alexandra Hegedűs Lászlóval indult, mindig vagy nyertek vagy dobogón végeztek a megmérettetéseken. – Kicsit sérelmezem, hogy akkor kihagytak a válogatottból és azóta sem hívtak vissza – tette még hozzá Laci. Az sem mellékes, hogy ez volt a harmadik lehetősége paralimpiai szereplésre, és eddig egyszer sem sikerült kijutnia az eseményre, ami pedig minden sportoló álma.

– Nem tudom, lesz-e következő alkalom, belevágok-e még egyszer a négyéves olimpiai ciklusba, a felkészülésbe. Az élet kifürkészhetetlen, lehet, csak azért is ráhajtok, viszont az is előfordulhat, hogy a folytatáson is elgondolkozok. Motivál, hogy az ország egyik legjobb edzőjével dolgozhatok, a munkahelyem pedig a Papp Szabolcs vezette Nem Adom Fel Alapítvány – mondta Laci.