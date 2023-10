Mint lapunk is megírta, a 30. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon egy speciális tanösvényen is végigmehettek az érdeklődők. A konzorciumot, a Pro-Feed Kft. vezetésével a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara, a Hód-Mezőgazda Zrt., a Phylazonit, az AXIÁL Kft., az ExperiPlant Kft., és az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. alkotta. A tanösvény, amelynek egy talajszelvény megtekintése is része volt, a gyakorló mezőgazdászok számára felért egy továbbképzéssel. Sokan éltek is a lehetőséggel. Ezt a talajszelvényt nevezte be a konzorcium a Magyar Talajtani Társaság által meghirdetett Év talaja versenyre, ahol közönségszavazással dőlt el az első helyezés sorsa. A győztes a vásárhelyi talaj lett.

A Magyar Talajtani Társaság monolit szelvényeket vételezett az Év talajából, amit kutatási- és oktatási célokra használnak majd. Az Év talaja díjat egyébként december 5-én adják majd át.

Egy földszelvény függőleges falába egy méternél hosszabb fémtálcát vertünk be, amit körbevágtunk, kipreparáltunk, letörtünk, úgy hogy a tálcában a talaj minden eleme bolygatás nélküli, gyakorlatilag érintetlen legyen. Ezt a későbbiekben, előkészítés és szárítás után, speciális anyaggal öntjük ki, ami a pórusrendszerébe szivárog és összeragasztja. Ezáltal pontosan úgy néz ki, mintha a szelvény falát néznénk

– mondta Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Tudományegyetem Műszaki, Föld és Talajtani Karának professzora. Arról is beszélt, hogy a vásárhelyi minta szép talajszelvény, amin nagyon sok talajképződési folyamat látszódik egyszerre.

Ha megnézzük a szelvényt, feltárul előttünk a felszínfejlődés utóbbi pár ezer éve

– hangsúlyozta a professzor. Kiemelte, a hazai talajok jelentős részét az intenzív mezőgazdasági termelés tönkretette, a szén- és humusztartalmát felére csökkentette.

A Hód-Mezőgazda Zrt. területén, a talajszelvény mintavételi helyén egyébként korábban téglagyári kubikgödör volt, amit törmelékkel töltöttek fel. A talaj a megpróbáltatások ellenére is szépen regenerálódott.