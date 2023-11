Látványetetésből több is is volt, hiszen mégis vadasparkban vagyunk, de a fő téma idén a halloweeni filmek világa volt. A klasszikus és modern mozik és tévésorozatok kedvelői most kiélhették magukat. Idén is volt kisebbeknek és nagyobbaknak szánt túraútvonal ijesztgetéssel. Az ösvényeken és sétányok mellett óriási pókok, szellemek, félelmetes madárijesztők rémisztgették a látogatókat. Nem maradt el a horrorfilmeken edzett csak felnőtteknek szánt kihívás sem a dél-amerikai ösvényen.

A legnagyobb érdeklődés az Elefántház előtt szervezett programokat övezte. DJ zenélt, volt táncos program és bűvész, vagyis varázslóiskola gyerekeknek. A fő műsorszám idén is a tűzzsonglőrök bemutatója volt, előbb Szabó Szonja tűzzsonglőr szórakoztatta a közönséget, majd a a Tűzfészek Társulat LED-showja zárta a látványosságok sorát.