A Délmagyar Podcast legfrissebb műsorában Bánffi Istvánnal, szikvíz készítővel beszélgetek, aki ennek a régi mesterségnek a történetébe, gyártási fortélyaiba avat be minket. Többek között szó lesz arról, hogy milyen módon készültek a szódásüvegek feliratai, hogyan segített régen az üveggolyó (amelynek egyébként a Pál utcai fiúk is emléket állít) abban, hogy frissen fogyasszák el italukat az emberek; illetve arról is, hogy hogyan indult a szegedi szikvíz üzem. Érdemes lesz meghallgatni a Délmagyar Podcast legújabb műsorát!