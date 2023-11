A pályaorientációs napon a közszolgálati és autós ágazaton tanulók is számos lehetőség közül választhattak. Előbbi diákoknak a katasztrófavédelem, a készenléti rendőrség és a kormányhivatal munkatársai is tartottak előadásokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal határrendészei pedig elkobzott replikákat mutattak be, valamint az elf bar jogi hátteréről beszéltek nekik

Az autós ágazat diákjai pedig olyan érdekességeket láthattak, mint például egy cseppfolyós földgázzal működő Supernova kamion, melyben még vezetésszimulátort is kipróbálhattak, illetve az egyik műhelyben egy olyan egyedi technológiát is bemutattak nekik, mellyel a jégkárt szenvedett autókat lehet kihorpasztani. Ezekre egyébként specialitásuk miatt a felnőtt szakmai oktatásban résztvevők is kíváncsiak voltak, így a pályaorientációs napon nekik is lehetőségük volt részt venni. Itt volt a Cápák között című műsorban ismertté vált Kiss Attila és Kiss Csaba is, akik bemutatták a 3D technológiával nyomtatott autójukat.