Az autóbusz-állomáson tarthatatlan a helyzet, a galambok uralják az épületet

– panaszolta egy makói olvasónk, aki az utóbbi néhány hónapban gyakran utazott Budapestre busszal.

Nem csak a fal mellett, hanem a megállókban is vastagon áll a galambpiszok

– tette hozzá. Megjegyezte: ez nem csak undorító, hanem fertőző is, az utasok ugyanis cipőikkel felhordják a buszra. Arról, hogy a panasz jogos, néhány nappal ezelőtt magunk is meggyőződtünk: ha nem is vastagon, de csakugyan van madárürülék, az épület tetején pedig sok galambot láttunk. Ám az is igaz, hogy korábban többször szemtanúi voltunk annak, ahogy tisztítóeszközökkel és vízsugárral igyekeztek a területet megtisztítani.

Fotó: Szabó Imre

A helyzet megoldása érdekében folyamatos erőfeszítéseket teszünk. A cél az állatvédelem és az épület esztétikai értékének teljes figyelembevétele mellett a galambok távoltartása és az utasok egészségének megőrzése, utazási komfortérzetének javítása

– áll a válaszlevélben, amit érdeklődésünkre a Volánbusz Zrt kommunikációs igazgatósága küldött.

Fotó: Szabó Imre

A Makovecz Imre tervei alapján 2010-ben épült makói állomás kialakítása, eszmei értéke azonban behatárolja a lehetőségeinket a galambok távol tartására alkalmas eszközök telepítésében

– hangsúlyozzák.