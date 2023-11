Harmincötezer daru éjszakázik a napokban a szegedi Fehér-tónál. A tömörkényi Csaj-tónál további 23 ezer, Kardoskútnál 4900. A csütörtöki számlálás adatai szerint tehát több mint 60 ezres populáció állomásozik vármegyénkben, hogy aztán kipihenve, jóllakottan útnak induljanak telelőhelyük felé. Hogy lesznek-e még többen a következő hetekben, nem tudni, de az biztos: idén a kedvező időjárási körülmények miatt rekord számú darut lát vendégül Magyarország. Október eleje óta a Hortobágyon gyülekeztek a Skandináviából, Lengyelországból, Németországból vagy Csehországból érkezett madarak, a csúcsidőszakban 194 ezer példányt számoltak. Bár az már korábban is köztudott volt, hogy ez a világ legnépesebb darugyülekező helye, ekkora madártömegre korábban még soha nem volt példa. Onnan jöttek át most hozzánk, nálunk azonban mint látható, már szétoszlottak a csapatok a különböző vizes élőhelyek között.

A jó idő miatt maradtak ilyen sokan hazánkban

A rekordlétszám annak köszönhető, hogy jól sikerült a költés, és most is megfelelő mennyiségű táplálékot találnak még nálunk

– magyarázta Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád-Csanád vármegyei helyi csoportjának titkára.

A Kárpát-medencében idén meleg volt az ősz, a hidegfrontok is elkerültek bennünket, így viszonylag hosszan itt tudtak időzni. Ezért még csak most kezdenek el továbbvonulni. Régebben egyébként egészen Etiópiáig repültek, ma már azonban a felgyorsuló klímaváltozás miatt rövidebb a vonulási útvonaluk, hiszen közelebb is megtalálják télen a táplálékukat és ezt sikeresen meg is tanulták. Jelenleg Észak-Izraelben telel a legtöbb példány, de a Kárpát-medencében is ittmarad néhány ezer

– magyarázta a szakember.

Fotó: Török János

Hazánkban ettől függetlenül a többség csupán megpihen a vonulásuk során, annak ellenére is, hogy Magyarországon is át tudnák vészelni a telet, akár fagyban is, ha találnának táplálékot. Ebben az időszakban elsősorban a kukoricatarlókon szedegetik az elhullott szemeket a betakarítás után, de alkalmasint a tavaszi vetést is megdézsmálják.

Németországban már azt is kitanulták, hogyan szedjék ki a burgonyaföldeken a föld alól a termést. A gazdák tehát időnként vakarják a fejüket miattuk, mivel azonban védett madárról van szó, természetesen nem léphetnek fel ellenük

– mondta Tokody Béla.

Még a város zajában is hallani őket

A többségnek azonban nem a bosszankodás jut eszébe szerencsére a darvakról, hanem a lehetőség, hogy ezeket a különleges, nagytestű madarakat néhány héten keresztül akár egészen közelről is meg lehet figyelni. Szinte mindenki láthatta már, amint reggelenként és késő délutánonként hangoskodva elhúznak a fejünk felett: az összetartó csapatok, melyekben a párok fiókáikkal együtt repülnek, folyamatosan kommunikálnak is, így már messziről hallani érkezésüket még városon belül is. A klasszikus V alakú formáció is őket segíti: az elöl repülő példány legyőzi a légellenállást, így a többieknek már könnyebb a haladás. Így indulnak el és aztán a nap végén így érkeznek vissza azokra a lecsapolt tavakra, melyeknek sekély vizes részeiből inni tudnak, iszapfelületei pedig kellő biztonságot nyújtanak számukra éjszakánként, hiszen jól hallható, ha egy szőrös ragadozó közelít.

Fotó: Török János

Hétvégi túrákon kerülhetünk közel hozzájuk

A Fehér-tónál még ennél is közelebbről lehet látni őket: a hétvégenként szerevezett daruleseken ugyan a csapatokban a tócsákban álldogáló madarakat nem lehet megközelíteni, de a csendben a környéken sétáló csoportok szerencsés esetben akár néhány méternyire is lehetnek egy-egy behúzó csapattól. Érdemes kihasználni most ezeket a lehetőségeket, hiszen most van a létszámcsúcs, a hideg betörésével pedig egyre nagyobb számban kelnek majd útra ezek a madarak, hogy melegebb tájakon vészeljék át a következő időszakot. Ezekre a túrákra a siker érdekében ajánlott sötét színű ruhában menni, és persze otthon hagyni a hangoskodó, türelmetlenkedő családtagokat. Mert a természet nem állatkert: ott csak akkor látni valamit, ha az ember alázatosan, alárendelt szerepben közelít, máskülönben esélye sincs arra, hogy az óvatos madarak közelébe férkőzhessen.