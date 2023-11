Zsolt – kérte, hogy teljes nevét ne írjuk ki – 2019-ben vásárolt Kiskundorozsmán egy felújítandó házat, a világhálón pedig talált egy olyan szegedi vállalkozást, amelyik épületek hő- és hangszigetelésével foglalkozik. A kft. képviselőjével megállapodott, hogy felújítják a dorozsmai családi ház tetőzetét, valamint kicseréli az épület ablakait is. A tetőre 1,5 millió, a nyílászárócserére 300 ezer forintot adott előlegként.

Fotó: olvasói fotó

Nem jöttek meg az ukrán ácsok

Kezdetben minden a terv szerint alakult. A szegedi vállalkozó brigádjával megjelent a helyszínen és egy nagyjából 30 négyzetméternyi területen elkészítették a garázs betonalapját, valamint hozzákezdtek az egyik fal hőszigeteléséhez. Zsolt akkor kezdett gyanakodni, amikor az állítólag megrendelt ablakok hetek múlva sem érkeztek meg. A tetőfelújítás is csúszott, amelyet a szegedi vállalkozó azzal indokolt, hogy egyelőre nem érkeztek meg Ukrajnából az ácsok. Egy idő után a férfi telefonon elérhetetlenné vált, Zsolt csak egy üzenetküldő alkalmazáson tudott vele időnként kapcsolatba lépni.

Kétszer kellett kifizetni az ablakokat

Olvasónkat hideg zuhanyként érte, amikor megtalálta azt a szegedi ablakgyártó céget, amelytől a vállalkozó állítólag megrendelte a nyílászárókat. Az üzletben közölték vele, hogy mivel nem kaptak előleget, hozzá sem kezdtek az ablakgyártáshoz. Zsolt nem tehetett mást, újból zsebbe nyúlt és másodjára is kifizette a 300 ezer forintos előleget.

Amikor olvasónknál betelt a pohár a rendőrséghez fordult és csalás miatt feljelentést tett. Szerinte – az elvégzett munkákra tekintettel – 1,6 millió forint a kára. A vállalkozó a rendőrök előtt elismerte a tartozást, és úgynevezett közvetítői eljárást kért, amely azért hiúsult meg, mert nem ment el a megbeszélt időpontokra. Az építési vállalkozó ellen végül sikkasztás bűntette miatt indult eljárás. A Szegedi Járásbíróságon nem tett vallomást, a tanúkihallgatások alatt azonban többször jelezte, hogy az előlegből a munkálatok egy részét elvégezte. A bírói kérdésre nem ismerte el, hogy 1,6 millió tartozna az olvasónknak.

A világhálón szinte bárki leellenőrizhető

Horváth Károly, a Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület elnöke arra emlékeztetett, legalább a megbízási díj átadásakor célszerű írásban rögzíteni, hogy a megbízó kinek és milyen célra adta át a pénzt. Mielőtt szerződést kötne valaki, érdemes a céget vagy az egyéni vállalkozót a világhálón leellenőrizni: hiszen a cégkivonatok és a mérlegadatok nyilvánosak, a kamara pedig nyilvántartja, hogy ki végez ilyen tevékenységet. Horváth Károly szerint a legnépszerűbb közösségi oldalon is érdemes körbenézni, a hozzászólásokból gyorsan kiderül, hogy megbízható-e egy vállalkozás. Ha pedig vita merül fel, akkor a kereskedelmi és iparkamarák mellett működő szakmai szervezetek, vagy a független békéltető testületek segítségét is igénybe lehet venni. Olvasónk pedig az átadott összeg után kamatot kérhet, ha pedig kára is keletkezett, kérheti annak megtérítését is, de ezekről majd a bíróság dönt.