Minden nap értéket adunk – ezzel a jelmondattal várták idén egy teljes hétvégén át a gyerekeket, felnőtteket és időseket országszere több száz kulturális központban és művelődési házban a Magyar Népművelők Egyesülete által szervezett Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat részeként. A szeptember 22-e és 24-e között megtartott eseményhez a kiskundorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház is csatlakozott a tizenharmadik alkalommal megszervezett Dorozsmai Tökfesztiváljával, sőt, beneveztek az országos rendezvénysorozathoz kötődő, Hogy volt? című pályázatra is, amelyen elnyerték a zsűri tetszését, így elismerésben részesültek a napokban.

A művelődési ház vezetője, Léviané Jakus Edina a siker kapcsán lapunknak elmondta, olyan rendezvénnyel lehetett csatlakozni a Kultúrházak éjjel-nappal sorozathoz, amely népszerűsíti a kultúrát, változatos, több korosztályt is megszólít, valamint nemcsak szórakoztató, hanem közösségépítő és hagyományteremtő is. Hozzátette, mivel épp azon a hétvégén szervezték volna meg egyébként is a Tökfesztivált, így azzal csatlakoztak, hiszen az igen színes, változatos esemény, többek között gyermekműsor, tökfaragás, kiállítás, újszülött köszöntő, szórakoztató műsor több korosztálynak és csapatokban főzőverseny is volt.

Tehát minden elvárásnak megfeleltek, így a fesztivál utáni héten egy beszámolóval és több fotóval beneveztek a pályázatra, ahol beválogatták őket a nyertesek közé. Az intézmény vezetője szerint épp az a sokszínűség, ami jellemzi évről évre fesztivált, az hozta meg a sikert számukra. A pályázattal az volt a céljuk, hogy országszerte megismerjék Dorozsmát és a fesztivált, és ezt sikerült is elérniük. Éppen ezért nem a győzelemmel járó anyagi elismerésnek örülnek leginkább, hanem annak, hogy híre ment hazánkban a településrésznek.