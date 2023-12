Sorra érkeztek az adományozók a napokban ahhoz a két bevásárlókosárhoz, amelyekbe a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány gyűjtött rászoruló családoknak az egyik vásárhelyi hipermarket bejáratánál. Volt, aki tartós élelmiszerrel megrakodva érkezett, míg egy láthatóan magának is csupán a legszükségesebbeket vásárló idős hölgy egy zacskó száraztésztát nyújtott át. Ez utóbbi volt talán az egyik legmegindítóbb és egyben legmegrendítőbb pillanat. A helyszínen a szervezet megyei gyűjtését koordináló Mándi Ferenc is elérzékenyülve fogalmazta meg kérdésünkre: tapasztalataik szerint azok, akik tudják milyen megélni a szükséget, a nélkülözést, milyen nehéz körülmények között élni, nem tudnak elmenni a nehéz sorsúak mellett. A kevésből is segítenek másokat. Sokan ismerik az érzést, hogy milyen a nehéz útról egy élhetőbb felé haladni, ezért szeretnének segíteni. Ugyanakkor talán sokakban kelt szégyenérzetet Mándi Ferenc szerint, ha nem tudnak nagyobb csomagot felajánlani, holott a legapróbb hozzájárulás, egyetlen csomag liszt vagy cukor is hatalmas segítség.

Azt mondom erre, képzeljük el, ha minden vásárló csupán egyetlen konzervet ajánl fel, hatalmas mennyiség gyűlne össze a nap végére

– hangsúlyozta a megyei koordinátor.

Az elmúlt pénteken és szombaton Vásárhelyen vásárlók különösen nagy örömet szereztek a szeretetszolgálatnak: hatvan doboznyi tartós élelmiszer gyűlt össze. Így többek között liszt, cukor, olaj, édesség és egyéb tartós élelmiszerekből összeállított szeretetdobozokat juttathat el a nélkülöző családoknak, egyedülálló időseknek még karácsony előtt.

– A szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója egyszer úgy fogalmazott, hogy mi vagyunk a szeretet zöld és fehér színbe öltözött postásai. Eljuttatjuk a felajánlott adományokat a nélkülözőknek, kicsit színesebbé téve az ünnepeket – hangsúlyozta Mándi Ferenc.