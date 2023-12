Karácsony előtt pár nappal lényegében már minden az adományozásról szól. Azoknak, akiknél a Jézuska nem tud ajándékozni, olyanok segítenek, akik megtehetik. Bár sok esetben csepp a tengerben egy-egy ilyen adomány, mégis mosolyt vagy éppen örömkönnyeket csal a rászorulók szemébe. Hiszen ha önerőből nem is tudják otthonukba hozni az ünnep varázslatát, jószándékú emberek segítségével ez mégis megtörténik.

A szegedi rotarysták több mint egy évtizede jótékonykodnak karácsony előtt. Munkájuk eredményét bárki láthatja, hiszen minden este nyilvánosan, a belváros közepén adják át ajándékukat a kiválasztott családoknak. A családonként több mint százötvenezer forintos adomány többek életét akár gyökeresen meg is változtatja, hiszen ha nem kell kifizetniük, amire egyébként hónapokig kellett volna gyűjteniük, még az is lehet, hogy egyenesbe jönnek és ki tudnak kecmeregni a gödörből, amibe kerültek. Így a színpadon átadott ajándék nem csupán egy adomány, hanem sokak életének jobbá tétele.

Hasonlóan nagy léptékben gondolkodik az Ágota közösség is: ők nem kevesebb, mint 6 ezer állami gondoskodásban élő gyermek megajándékozásáról gondoskodnak. A rotarystákhoz hasonlóan ők is hatékonyan mozgatják meg a támogatókat, hogy meg tudják valósítani álmukat: azoknak a gyermekeknek, akiknek még saját család sem jutott, ugyanolyan boldog ünnepet varázsolni, mint a szerencsésebb kortársaknak. Aki látja a boldog mosolyokat, annak nem is lehet kétséges, milyen jó ügy mellé állnak, akik őket segítik ebben.

És ilyenkor mindig csak agy dolog jut eszembe: ha sokkal többen lennének, akik szívüket ilyenkor kinyitják, még sokkal jobb lehetne a világ. És nem lenne lehetetlen akár az sem, hogy legalább a szeretet ünnepén ne legyen egyetlen ember sem, aki nem a boldogságtól, hanem a keserű nélkülözés miatt hullajt könnyeket.