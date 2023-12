Hajnal Gábor polgármester értékelése szerint az előrelépés éve volt Földeákon az esztendő, amelynek most utolsó napjait éljük. A legnagyobb összegű beruházás idén az Igási út felújítása volt, ami 300 millió forintba került. Ez teljes hosszában, a makói bekötő útig 2,6 kilométer. Itt 749 négyzetméternyi kiegyenlítő réteget és 479 négyzetméternyi kopóréteget terítettek, de 2,5 kilométer hosszan a földárkot is rendbe hozták. 200 millió forintból pedig a falu belterületén található csapadék- és belvízelvezető rendszert tették rendbe. Mintegy 8,3 kilométer hosszan újították fel a meglévő árkokat, illetve alakítottak ki új medret. Ami ugyancsak fontos: átépítették és szintezték a bejárókat.

Ugyancsak pályázati támogatásból, 50 millió forint értékben kaptak Földeákon új szilárd burkolatot a Kossuth Lajos, a József Attila és a Bacsó Béla utca szakaszai. Hasonló munkát végzett a Magyar Közút a Makói soron, a Makói, a Vásárhelyi és a Zárda utcában, illetve a Szent László tér egy részén. Az önkormányzat egy korábbi pályázati sikernek köszönhetően idén egy platós kisteherautót vehetett át – a támogatás összege közel 15 millió forint volt.

Hajnal Gábor a jövőbeni célokról is beszélt. Mint megtudtuk tőle, a falu pályázatot adott be a napközi konyha felújítására, bővítésére a vármegyei önkormányzathoz 436 millió forint összegben még 2021-ben. – Ebből eddig a nettó összeget kaptuk meg – 343 millió forintot – , az áfa-kérdés megoldásán dolgoznak. Ígéretek szerint hamarosan megkapjuk a hiányzó közel 100 millió forintot is – mondta.

A kerékpárút-hálózat bővítését is várják. – Nem a mi pályázatunk alapján, de az önkormányzat adminisztratív közreműködésével épülhet meg a közeljövőben a Hódmezővásárhely és Földeák közötti kerékpárút. A nyomvonalat kijelölték, a tervek elkészültek, a szükséges kisajátítások megtörténtek – jelentette ki, és hozzátette: ugyancsak megkezdődött a Makó-Földeák közötti kerékpárút tervezése.