Személyes beszámolókkal és látványos bemutatókkal fűszerezett sportnapot tartott a HSZC Eötvös József Technikum hétfő délelőtt a Balogh Imsi Sportcsarnokban. Az iskola sportágazatát népszerűsítő rendezvényről Hornyák János, az intézmény igazgatója azt mondta, a sportedző és -szervező képzésük kettős karrier lehetőségét szeretnék minél többeknek felvázolni. Megmutatva, hogy aktív sportolóként a jövő milyen egyéb szakmai lehetőségeket tartogat tanulóiknak.

Fotó: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

Motiváló célok és sikerek

Az esemény szervezőjeként Draskovits Diána oktató és sportreferens ugyancsak a rendezvény kettős célját emelte ki. Fontos, hogy minél több sportágat, azok edzésterveit és módszereit megismerjenek a diákok, eközben pedig a meghívott sportolók is informálódjanak az Eötvös-iskola sportedző és -szervező tagozatáról.

Úgy vélem, hogy sportágazati képzésünk a sportolók kiváló életútja lehet, hiszen az ötéves képzés végén érettségit és szakmát kapnak, majd akár egyetemen folytathatják tanulmányaikat

– hangsúlyozta Draskovits Diána. Az Eötvös sportreferense szerint a workshopra meghívott vendégek igazán inspiráló személyiségek.

Igazán motiváló lehet például a Hód Úszó SE sportolójaként bemutatkozott Horváth Ákos, aki néhány hónapja tett látogatás a Harvard Egyetemen. Az ő eddigi sikerei, pályafutása igazolja mindazt, hogy ha valaki keményen dolgozik és küzd a céljaiért, elérheti álmait

– mondta.

Fotó: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

Fényesen csillogó érmek

A nemrégiben Spanyolországból Eb-aranyéremmel hazatért Hód-Fitness SE tagjait is invitálták a sportnapra, akiket Miklós Melinda edző, egyben a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola testnevelő tanára kísért el. Ahogy Hangyási Dávid Botond, a Hód Judo SE edzője és elnöke, illetve versnyezői is a helyszínen voltak. Az iskola duális partnereként, Bagi Mátyás edző pedig a nap végi legfittebb csapat versenyért felelt. A sportnap főként a HSZC Eötvösben tanuló diákoknak szólt, de invitálták a Szent István Általános Iskola sporttagozatos diákjait is, akik közül talán többen is az Eötvösben folytatják majd tanulmányaikat.

Edzőként folytatni

Hornyák János igazgató lapunknak elmondta, a hozzájuk felvételiző diákok többsége már aktív sportegyesületi tag, ám ez nem követelmény. Vannak olyanok is, akik látva a kortársaik sikereit, itt szeretnének bekapcsolódni valamelyik szervezet munkájába.

Tanrendünkben olyan rugalmas órarendet alakítunk ki, amely alkalmazkodik az edzések rendjéhez, vagy például versenyek előtti edzőtáborhoz. Az iskola sportreferense és az oktatók mindenben segítik a diákokat

– közölte az igazgató.