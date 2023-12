A karácsonyi időszakban értékesítik a legtöbb Legjava terméket. A bordányi márka jól fogy mind az országos multiknál, mind a kiskereskedésekben is, és számos cég választotta a helyi terméket saját dolgozóinak vagy üzleti partnereinek is ajándékként. Nagy a hajtás a szövetkezet kisüzemében és a szegedi boltban is. Míg helyben a gyártáson, csomagoláson van a hangsúly, addig a Kálvária sugárút elején található üzletben a szokásosnál nagyobb forgalom mellett a csomagküldéssel is foglalkozniuk kell a dolgozóknak. Minden termékből van készleten.