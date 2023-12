Számos üzletlánc döntött boltzár mellett, idén a Lidl jelentette be elsőként, hogy csatlakozik a CÖF-CÖKA (Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány), valamint az egyenlő.hu szakszervezet kezdeményezéséhez és szenteste nem nyit ki, helyette mind a 8500 dolgozója számára szabadnapot biztosít. Később a Penny is ugyanígy döntött, de a Rossmann és a JYSK üzletei is zárva vannak ma, akárcsak a Diego, a Libri könyvesboltok vagy éppen a Spar.

Jó hír, hogy a „maszek” kisboltok mellett több áruházlánc is várja a vásárlókat, így délig még van idő bevásárolni, ha éppen most derült ki, hogy nincs fűszerpaprikánk a halászléhez, netán a gyerekek megették az összes szaloncukrot, vagy csak friss kenyeret vennénk. A Tesco ugyanis nem változtatott, december 24-én délig nyitva vannak, akárcsak a korábbi években, ugyanígy az Auchan is várja a vevőket, de akár az Aldiba is elugorhatunk.

Azt, hogy a december 24-ei boltzár a következő években egységes lesz-e, nem tudni. Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke, az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke a Kossuth Rádióban pár napja arról beszélt, hogy a szakszervezet következetesen kiáll a december 24-i boltbezárás és az üzletek vasárnapi zárva tartása mellett. Elmondta, hogy a kereskedelemben dolgozók kezdeményezték, hogy december 24-e legyen szabadnap, mert a szeretet ünnepén a családok szeretnének együtt lenni. Kiemelte, a boltok december 24-i zárva tartásának óriási támogatottsága van. A vásárlók álláspontjáról a CÖF-CÖKA-val együttműködve sok visszajelzést kapnak, és egy felmérés szerint mintegy 70 százalékos a társadalmi támogatottsága annak, hogy a kereskedelmi dolgozók december 24-én legyenek otthon.