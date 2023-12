Jelentősen megújult a onkológiai eszközpark a szegedi onkoterápiás osztályokon, melyeken összességében 799 millió 113 ezer forintnyi beruházást hajtottak égre. Az intézményeket működtető Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) a beszerzett eszközöket a Kálvária sugárút 57. szám alatt, az Állomás utca 2. szám alatt és a Korányi fasor 12. szám alatt lévő épületekben helyezte el.

A fejlesztésről csütörtökön sajtónyilvános eseményt tartottak, melyen Fendler Judit, az egyetem kancellárja elmondta, nehezen induló projekt volt, de a maximális összeggel nyerték meg a pályázatot, mely által kiemelkedő eszközparkkal gazdagodott a klinikai ellátás. Közölte, a beruházás nemcsak az onkológia, hanem a kutatási és a betegellátási területen is hiánypótló, hiszen olyan park jött létre, melyet az egész klinikai központ strukturáltan fel tud használni.

Fotó: Török János

A rendezvényen elhangzottak szerint a molekuláris medicina az orvoslás minden területére betört, tehát nincs olyan, amelyik nélkülözni tudná a DNS-alapú szekvencia adatokat, és amelyiknek ne lenne része az orvosi döntéshozatal során akár az örökletes, akár a daganatos betegségek vizsgálatánál a DNS-alapú információk. Minderről Széll Márta stratégiai rektorhelyettes beszélt, aki közölte, hogy egészen eddig ebből a szempontból lépéshátrányban volt az egyetem, hiszen teljes mértékben széttagolt, rossz hatásfokkal működő gépeik voltak, valamint külső szolgáltatókkal kellett együttműködniük a vizsgálatok érdekében. Jelezte, a most létrehozott eszközpark által viszont már nagyon hatékonyan, magas színvonalon tudnak pontos vizsgálatokat végezni, melyek megalapozzák a terápiás döntéseket.

Pankotai Tibor, az SZTE SZAKK Pathológiai Intézet tudományos munkatársa csütörtökön közölte, az új gépekkel a betegségek genetikai hátterét is tudják vizsgálni, valamint sokkal hatékonyabb célzott terápiákat tudnak majd adni, hiszen az új eszközökkel végzett vizsgálatok során meg tudják állapítani, hogy milyen fehérje romlott el a páciensnél. Megjegyezte, egészen pici mintákból tudják majd megmondani, hogy kinek milyen terápia szükséges. Mindemellett Oláh Judit, az SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika intézetvezetője is beszélt a fejlesztésről, így tudtuk meg például azt, hogy CT-vezérelt navigációs rendszert szereztek be, valamint az endoszkópos diagnosztika területén is előreléptek, vásároltak többek közt olyan eszközt, ami a gépek tárolását, előkészítését, újrasterilizálását végzi.