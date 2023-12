Míg 2022-ben -454 millió forinttal zárták az évet, idén ez várhatóan -430 millió forint körül lesz, jövőre a terv -399 millió forint.

A bevételeink tekintetében reméljük, tartani tudjuk az elmúlt évekre jellemző emelkedést. Jövőre 23 százalékos bevételnövekedést várunk, ami nem elsősorban az áremelkedésekből adódik, hanem a szolgáltatások fejlesztéséből. Több versenyt, edzőtábort, úszásoktatást is szeretnénk a strandfürdőben és uszodában

– mondta Katona Zsolt, a városi tulajdonú cég vezetője. Úgy látja, a fürdőszolgáltatás mellett a kempingjük is egyre népszerűbb. 2023-ban a nyár rendkívül jó eredményt hozott, ezt várják jövőre is. Az anyagköltségük nem növekszik, a szállítókkal 2023-as árakon szerződtek. A karbantartási tételek viszont 2024-ben 18,9 százalékkal emelkednek. Több medencében ugyanis komolyabb beavatkozásokat kell elvégezni. A hátsó téri tanmedence alját ki kell cserélni, ezt a katasztrófavédelem is jelezte a fürdő felé. Az anyagbeszerzést már idén elindították, jövőre pedig a munkát is elvégzik. További 50 kilowattos napelemparkot is telepítenek, így az áramköltségeik tovább csökkennek. Azt is megemlítette, hogy nem kaptak rezsitámogatást.

Fotó: Kovács Erika

Katona Zsolt beszélt a kempingről is, az előfoglalások szerint emelkedik a következő évi látogatottság.

Benkő Zsolt fideszes képviselő rákérdezett a közgyűlésen, hogy készült-e a közel 400 milliós kempingberuházás előtt megvalósíthatósági tanulmány. Kiderült, hogy a város 5 millió forintot fizetett egy fürdőfejlesztési tanulmánytervért, ami többek között a kempingépítést, a vízi élményparkot és a csúszdát is tartalmazta. A vízi park 5-6 éven belül térül meg, a kemping pedig 12 év alatt. A kemping kihasználtsága a nyári szezonban 54 százalékos volt.