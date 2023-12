Január közepétől fizetni kell Hódmezővásárhelyen, az Ady utcán, a strand melletti szakaszon a parkolásért. Az önkormányzat szerint ezzel a járási hivatalba érkezőknek kedveznek, mert most, hogy a murvás területen ingyenes a megállási lehetőség, boldog-boldogtalan odaáll.

Tavaly májusban fogadta el a közgyűlés a parkolás rendjéről szóló rendeletét. A közfeladattal megbízott Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (HVSZ Zrt.) az elmúlt időszak tapasztalatai alapján idejét látta a módosításnak, amit az év utolsó rendes közgyűlésén tárgyalt a közgyűlés. Indokolttá vált a rendelet pótdíj mértékére vonatkozó részének a pontosítása. Az egy órán belüli jegyek esetében a türelmi idő 5 perc lesz, az egy óránál hosszabb várakozási idő esetén pedig 15 percig még nem lesz büntetés.

Törölték a rendeletből a bérlettípusok közül a „kizárólagos használatra jogosító bérlet” formát. A dolgozói bérlet jogosultsági körét pedig kibővítették. Az utóbbi időkben ugyanis két önkormányzati tulajdonú cég is a polgármesteri hivatalba költözött, így a város in­­dokoltnak látta, hogy a két cég dolgozói is kedvezményes bérletet válthassanak a Zrínyi utcai foghíjtelken kialakított parkolóban.

Módosították az I. várako­zási övezet határvonalát is, amit a lakosság parkolási szo­­kásainak megváltozásával indokoltak. Az Ady Endre utcán, a járási hivatallal szemben, a strand oldalában lévő úttest melletti sáv is bekerül januártól a parkolási zónába, méghozzá az I-es övezetbe. A decemberi rendes közgyűlésen elhangzott, itt korábban megállni tilos tábla volt, amit feloldottak, hogy a járási hivatalba érkezők le tudjanak parkolni. Ezért nem kellett fizetni. A rendelet módosítása a kihirdetést követő 30 nap múlva lép életbe, vagyis várhatóan január közepén. Hódmezővásárhelyen 1 óra parkolási díj 250 forintba kerül az I-es és II-es zónában is, ami alól már a zöld rendszámú autók sem kivételek.