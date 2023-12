A mai felnőttek közül talán nincs is, aki ne tudná, mi az az Üvegtigris. A nagysikerű magyar filmet 2001-ben mutatták be, az ebben szereplő, tó menti büfékocsi számos izgalmas és vicces kaland színhelye lett. Arról azonban talán már jóval kevesebben hallottak, hogy a vásznon látható vendéglátóhely ma is létezik, sőt változatlan formában üzemel a fővároshoz közeli Tinnyén. Török János kollégánk nemrégiben ellátogatott a helyszínre, hogy a film nagy rajongójaként élőben is lássa az ikonikus büfét.

Hamar kiderült, az Üvegtigris még ma is rengeteg turistát vonz. Kollégánk hétköznap délelőtt fotózott a helyszínen, akkor éppen Tatabányáról érkeztek oda vendégek, hogy kávézzanak, hamburgerezzenek. A helyszínen kiderült, valóban itt van a Garancsi tó is, amelynek kedvéért a film szerint Laliék ide állították fel vendéglátóhelyüket, így akár ennek partján is lehet romantikázniuk azoknak, akik ellátogatnak a helyszínre, fittebbek akár körbe is sétálhatják.

És aki olyan szemfüles, mint kollégánk, megtalálhatja a közelben azt a cukrászdát is, amely a filmben még boltként szerepelt és ahol a főszereplők megtervezték a pénzszállító kirablását. Érdekesség, hogy az itt dolgozó hölgy, Petra is részt vett annak idején a forgatásokon. Igaz, ő erre egyáltalán nem emlékszik, mert édesanyja tologatta a helyszíneken babakocsiban. Akkoriban ugyanis még csak 1 éves volt.