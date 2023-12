A K&H jövő gyógyítói díjjal azokat a fiatal gyermekorvosokat ismerik el, akik szívvel-lélekkel gyógyítják kis betegeiket és motiváltak abban, hogy ismerjék és használják az innovatív orvosi technológiákat, amelyek révén a gyermekek hatékonyan gyógyulhatnak és újra teljes életet élhetnek. A díjra 40 év alatti, Magyarországon gyermekek orvosi ellátására vonatkozó szakvizsga előtt állók, illetve szakvizsgával már rendelkező, gyermekeket gyógyító orvosok pályázhattak, akik elkötelezettek a gyermekek innovatív gyógyítása mellett. A pályázatra 81 orvos nyújtotta be jelentkezését. Közülük választotta ki a zsűri azokat a pályázókat, akik díjazásban vagy a média különdíjában részesülnek.

A zsűri által kiválasztott jelöltek mellett a közönségnek is lehetősége van kiválasztani a számára legkedvesebb, leginnovatívabb gyógyítót. A K&H jövő gyógyítói díj közönségszavazásra jelöltjei közül 2023. december 3. és 31. között szavazhat a nagyközönség a számára legszimpatikusabb jelöltre, három kategóriában: házi gyermekorvos, gyermekgyógyító szakorvos, gyermekgyógyító rezidens. A jelöltek között van egy szegedi orvos is: gyermekgyógyító rezidens kategóriában Veres Andrea gyermekfogász is várja a szavazatokat.

A kategóriájában december 31. 12 óráig legtöbb szavazatot gyűjtő orvos kapja meg a közönségdíjat és az ezzel együtt járó bruttó 1,3 millió forint támogatást. Voksolni a khgyogyvarazs.hu oldalon lehet.