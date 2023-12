Az elképzelés azt követően vetődött fel, hogy nemrégiben átadtuk a Csanádpalota és Mezőhegyes közötti kerékpár­utat

– mondta Perneki László, a kisváros polgármestere. Hozzátette, egyelőre természetesen csak ötletről van szó, nincsenek tervek, és pályázati forrást sem kerestek még a megvalósításhoz. A két érintett önkormányzat azonban már egyeztetett róla.

Királyhegyes polgármestere, Horváth Lajos azt mondta a Délmagyarországnak, tőlük egyelőre nemigen járnak át az emberek Palotára, inkább Makó felé veszik az irányt. Ez azonban alighanem megváltozna, ha megépítenék a tervezett kerékpárutat. Ami egyébként tulajdonképpen nem is volna nehéz, hiszen Csanádpalota és Kövegy között már van bicikliút. Ezt kellene továbbvinni Királyhegyesig, ami mindössze 4-5 kilométernyi aszfaltszőnyeget jelentene.

Perneki László szerint a két települést már most is nagyon sok szál köti össze. Ha meglenne a bicikliút, sokan kerekezhetnének át hozzájuk ügyeket intézni, dolgozni, a gyerekek pedig nap mint nap az általános iskolába.

Emellett Csanádpalota kistérségi központi szerepét is erősítené

– vélekedett.



Régen kisvasút volt



A két település között valaha, régen volt közvetlen összeköttetés, méghozzá vasúti. A sín a Király­hegyeshez tartozó Csikóspusztáról, a Blaskovich-birtokról indult, és a palotai vasútállomásnál ért véget. Ez persze csak lóvontatta kisvasút volt. Így juttatták célba az uradalom terményeit – személyszállításra soha nem volt alkalmas. Az állami vasúttársaság a 11,5 kilométeres vonalat 1960-ban szüntette meg. A síneket 1962-ben szedték fel, de a nyomvonal ma is látható.