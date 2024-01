A képviselő elmondta azt is, hogy hiába tesz bármit az önkormányzat, a szegedi levegő minősége kifogásolható, és az erdő megvédése ezért is fontos. Szerinte a városra szálló por ellen csak véderdőkkel lehet eredményesen felvenni a harcot. Hozzátette, hogy minden jogi és politikai eszközt bevetnek annak érdekében, hogy megmaradjon a körtöltés melletti erdő. Ezért egyébként aláírásgyűjtést is indítottak.

A képviselő hozzátette, hogy a csaknem 70 éves erdő része annak a zöld gyűrűnek, ami a töltés mentén körülöleli Szegedet és védi a várost a külső területekről érkező szálló portól.

Beszélt arról is, hogy hiába ígérte meg az egyház, hogy új erdőt telepítene a kivágott helyére, az nem jelent megoldást, hiszen éppen a jelenlegi kiterjedés, a fák elhelyezkedése, kora miatt funkcionál most véderdőként a terület.