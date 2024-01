Az Országos Mentőszolgálatnak is van egy olyan applikációja, amelyen keresztül a mentésirányítást lehet értesíteni. Hasonlóan a gondosórához ez is egy közvetlen vonalat létesít, ráadásul ezzel egyidőben egy digitális adatcsomagot is közvetít, hiszen minden felhasználó megadhatja az applikációban alapbetegségeit, gyógyszerérzékenységét és más, hasonlóan fontos információkat. Így a helyszínre érkező mentőegység ezeket már tudni fogja. Hasonlóan a gondosórához ez is GPS alapú, tehát a helyszín megtalálása nem okoz gondot a mentőknek. Az életmentő app pedig még olyan funkcióval is rendelkezik, hogy ha a beteg kommunikáció-képtelen, piktogramokból is kiválaszthatja, mi történt vele.