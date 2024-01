A Délmagyar Podcast legújabb műsorában Sikaláné Sánta Ildikóval, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatónőjével beszélgetünk annak apropóján, hogy az intézmény elnyerte a Minősített Könyvtár Címet, immár második alkalommal. Emellett az is szóba kerül, hogy 2019-ben a Könyvtári Minőségi Díjat is megkapta. Hogy mi vezetett e két kitüntetésig, illetve mit is jelentenek ezek pontosan, kiderül a Délmagyar Podcast legfrissebb műsorából. Illetve arról is szó lesz, hogy hogyan ünnepli a Somogyi Könyvtár fennállásának 140. évfordulóját.