A Délmagyar Podcast legújabb műsorában Viczián Dániellel, az SZTE kémia szakos hallgatójával beszélgetünk, akinek lehetősége volt részt venni a Nobel-díj átadáson 2023-ban. Dániel a 42. Stockholm International Youth Science Seminar egyetlen magyar résztvevőjeként érkezett a svéd nagyvárosba. Még középiskolásként, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium végzős diákjaként nyerte el a jogot a mintegy 25 ország tudóspalántái konferenciás részvételére.

A különböző hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken edződött ifjú tehetség 2023. december 6-án tartott előadást „Antioxidáns hatású enzimutánzó nanokompozitok előállítása” címmel az eseményen. A Nobel-díj átadóra pályázók idegennyelvi tudását és kommunikációs készségét angolul is tesztelték és a legjobb diákokat meghívták a Magyar Innovációs Szövetség központjába, ahol szakmai zsűri előtti interjú alapján döntötték el végleg, hogy ki vehet részt az adott esztendő Nobel-díj átadó ceremóniáján. Így adódott a lehetőség Viczián Dánielnek is, hogy részt vehessen a Nobel-díj átadón és láthassa Karikó Katalint is, ahogy átveszi a Nobel-díjat. Az ifjú kutató egyébként a 32. Országos Tudományos Innovációs Olimpia budapesti díjátadó gáláján már találkozott Karikó Katalinnal, a Szegedi Tudományegyetem világhírű biológusával.