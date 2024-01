A Szentesi Városi Ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indított eljárást a Jovány Busz mutyiügyében. Mindannyian tudjuk, hogy ez az ügy a különböző hatóságok, bíróságok elé került. Márki-Zay Péter polgármester azt ígérte, a Jovány Busz szolgáltatása olcsóbb lesz, mint a Volánbuszé. Ez azonban nem igaz. Jelenleg már 150-200 milliós éves díjaknál tartunk. A tavalyi utolsó közgyűlésen is több tízmillió forintot csoportosított át a város a Jovány Busz javára. Vagyis évről évre lényegesen többe kerül Hódmezővásárhelynek ez a szolgáltatás, mint amit annak idején beharangoztak. Ráadásul nemcsak a költségek lettek magasabbak, hanem a kezdetek óta jogi problémák is adódtak. Tavaly például a Közbeszerzési Döntőbizottság 32 millió forintos gigabírsággal sújtotta a várost, Hódmezővásárhely polgárait, mert nemcsak a magyar, hanem az uniós törvényeket is megkerülte, kijátszotta Márki-Zay Péter csak azért, hogy a kampányfuvarosának játssza át a hódmezővásárhelyi tömegközlekedést