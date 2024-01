Bár úgy tűnik, hogy ez a hónap sosem fog véget érni, és mintha már január 72-e lenne, de most mégis felbukkant egy halvány fény az alagút végén. Kibújt az új évszak első hírnöke, a hóvirág. Az összes virág közül ez jelképezi leginkább a tavasz közeledtét. Ezt a kedves kis példányt az Ág utcában kapta le a fotósunk. Ha Ön is látott már idén nyíló hóvirágot, küldje el nekünk a szerkesztősé[email protected] címre. Arra azonban ügyeljünk, hogy a kikeleti hóvirágot csak nézni szabad: természetvédelmi értéke 10 ezer forint, és már egyetlen szál letépését is pénzbírsággal büntetik.