Épül az 50 milliós Kossuth téri pavilon-kávézó. Már a kör alakú tető is rajta van, amitől többek szerint úgy néz ki, mint egy nyilvános vécé.

Őszintén, úgy kell ez nekünk, mint egy falat kenyér. Nem? Ott a Sarokház cukrászda, meg a Fekete Sas. Inkább újították volna fel a régi nyilvános vécét. Annak több értelme lett volna

– mondta egy vásárhelyi, akit megkérdeztünk.

Egy másik járókelő azt mondta, jó lenne, ha befejezné mindenki Márki-Zay Péter piszkálását, mert végre fejlődik a város. Fiatalokat is kérdeztünk, akiktől megtudtuk, már gúnyneve is van az épülő kávéháznak, sz**oda-faloda. Egy férfi szerint olyan kicsinek néz ki az épület, hogy abban biztos nem lehet majd leülni, olyan lesz, mint a talponálló kocsmák.

Mint arról a Délmagyarország is beszámolt, a hódmezővásárhelyi önkormányzat 2019 nyarán jelentette be, hogy a Kossuth téri nyilvános vécét hamburgerezővé alakítják. A „klasszicista környezetbe illeszkedő modern épület” látványtervét is közzétették. A vásárhelyiek undorral fogadták az ötletet, többen is hangot adtak a véleményüknek, hogy nem tudnának elvonatkoztatni attól, hogy az épület vécé volt. A választás után lekerült ugyan a hamburgerező a napirendről, de 2020-ban ismét felbukkant, csak más formában, más tervek alapján. Akkor az önkormányzat már bontásról beszélt és pavilon kávézóról. A beruházást közbeszereztették, nyertes is lett, de kiderült, hogy a majolikás vécé bontásához nem kértek örökségvédelmi engedélyt. Így a beruházás megállt. Újabb közbeszerzés után tavaly ősszel bontották le a tér ikonikus épületét és kezdtek hozzá a kávézó kivitelezéséhez.