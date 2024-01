Néhány hétig még lehet jelentkezni a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar diákköri verseny felhívására. A mezőgazdaság, a természetvédelem, vagy akár a vadgazdálkodás iránt érdeklődő középiskolásoktól február 5-ig fogadja a vásárhelyi oktatóhely a TDK-s dolgozatokat. Legutóbb 18 pályázatot kaptak középiskolásoktól, változatos témakörökben: volt, aki az öntözéstechnikával, fenntarthatósággal, vagy a háztáji állatokkal, netán a solymászattal foglalkozott. De készült dolgozat az aszály és így a szabad vízforrások hiányáról a vadgazdálkodásban.

A diákok munkáját pontokkal és későbbi ösztöndíj-támogatással is jutalmazzák. A TDK versenyzői idén az első helyezésért már 50, a másodikért 40, a harmadikért 30, a részvételért 20 intézményi többletpontot kapnak a felvételi eljárásban, ha a vásárhelyi mezőgazdasági karra jelentkeznek. A most elnyert pontok később is érvényesíthetők a felvételin. Ezenkívül, a szekciók első három helyezettjei egyszeri ösztöndíjra is jogosultak ha a kar hallgatójaként folytatják a tanulmányaikat: a legeredményesebb diák 100 ezer, a második 75 ezer, a harmadik pedig 50 ezer forintot kap.

Idén először egy sajátos mentorprogrammal egészült ki az egyetem tudományos diákköri tevékenysége; oktatóik – igény szerint – segítenek a középiskolásoknak a minimum 15 oldalas dolgozat témáját kiválasztani és elkészíteni, illetve felépíteni a tíz perces szóbeli prezentációt. Kérdés esetén Králik Emese mesteroktatóhoz, középiskolai mentorhoz lehet fordulni a [email protected] elektronikus levelezési címen.