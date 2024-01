A Szegedi Görögkatolikus Egyházközséggel szenteltük meg a Tiszát vasárnap Szegeden a Horthy Csónakháznál

– mondta lapunknak a csónakház tulajdonosa. Ótott Ferenc arról is beszélt, hogy korábban már látta, hogy máshol is volt Tiszaszentelés, és innen jött az ötlet, hogy náluk is csinálják ezt meg. Ekkor felhívta Miklós atyát, a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség vezetőjét, aki partner volt, és azonnal igent mondott a felkérésre.