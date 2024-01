– 2023-ban a legnagyobb beruházásunk a fedett piac és vásárcsarnok átadása volt. Az épület teljesen elkészült, be is rendeztük. Lassan már a projekt elszámolása végéhez érünk

– mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere. A település a vidékfejlesztési pályázaton nyert 100 millió forintos forrást a megvalósításra, amihez 10 millió forint önerőt tettek hozzá. A vásárcsarnokot egy régi épületből alakították ki. Száz négyzetméteres eladótérből áll, ahol rozsdamentes asztalokat és 3 hűtőpultot helyzetek ki. Az épület másik felében úgynevezett manipulációs teret rendeztek be, ami húsfeldolgozásra is alkalmas és itt találhatók a hűtőkamrák is. Iroda, vizesblokk, takarítóeszköz- és vegyszerraktár is található az épületben, aminek a környezetét is rendbe tették. Lőrincz Tibor azt is elmondta, a létesítmény valamennyi, szükséges engedélyével rendelkeznek.

– A piac és vásárcsarnok nemcsak értékesítésre alkalmas, hanem például húsfeldolgozásra is. Már többen jelezték, hogy szeretnének itt disznóvágást rendezni, de alkalmas lesz a hely családi programokra, vagy csapatépítő tréningekre is – említette meg Lőrincz Tibor.

Tavaly nyertek a TOP Plusz pályázaton 50 millió forint forrást. Ebből a sportpályát és a környékét újítják fel.

Ez a beruházásunk is jól halad, egy része az idei évre húzódik át. A sportpálya épületegységei tetőszerkezetét is megújítottuk, a díszburkolat készítése még hátra van. Az anyag a helyszínen van, most a jó időt várjuk. A befejezés határideje május 31.

– mondta a polgármester.

Idén tovább fejlesztenék a turisztikai lehetőségeket. Köveggyel, Ambrózfalvával és Nagylakkal közös konzorciumban pályáztak. Nagyér 55 millió forint értékben mosdót szeretne építeni a kilátóhoz, illetve egy ipartörténeti bemutatóhelyet is kialakítanának, ahol annak a gőzmalomnak működését mutatnák be, aminek a kéménye köré épült a kilátó. 2024-ben szeretnék a közvilágítást is felújítani, energiatakarékossá tenni. Hamarosan a főút mentén hat lámpát kicserélnek, a lakosság így tesztelheti a LED-es fényt. Hosszú távon pedig azokra az intézményekre is szeretnének napelemrendszert szereltetni, ahol ez még nincs.